«Челси» упустил победу над «Вулверхэмптоном» в концовке домашней встречи

Футболисты «Челси» на своем поле не смогли обыграть «Вулверхэмптон» (2:2) в матче 36-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал форвард лондонской команды Ромелу Лукаку, отличившийся двумя забитыми мячами на 56-й и 58-й минутах. Соперник ответил голами нападающего Франсишку Тринкау (79) и защитника Конора Коуди (90+7).

Добавим, что «Челси» набрал 67 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» остался на восьмой строчке (50 очков).

11 мая «аристократы» сыграют в гостях против «Лидса», а «волки» в тот же день дома встретится с «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии

36-й тур

«Челси» – «Вулверхэмптон» – 2:2 (0:0)

Голы: Лукаку, 56 (с пенальти), 58 – Тринкау, 79. Коуди, 90+7.