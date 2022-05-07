Алексей Березуцкий заявил, что Акинфеев будет доступен к матчу с «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос о том, в каких физических кондициях пребывает голкипер армейского клуба Игорь Акинфеев.

Отметим, что 36-летний футболист не был включен в стартовый состав красно-синих на сегодняшний матч 28-го тура чемпионата России с «Сочи», оставшись на скамейке запасных. Его место занял 18-летний вратарь Владислав Тороп.

– Состояние Акинфеева нормальное. Он должен быть готов к следующей игре, – рассказал Березуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что Акинфеев получил травму в игре прошлого тура РПЛ с «Ахматом» (0:2). В текущем сезоне голкипер отыграл за столичную команду 29 матчей во всех турнирах, пропустив 29 голов и 12 отстояв «на ноль».

В 29-м туре ЦСКА сыграет на выезде против «Краснодара». Встреча состоится 15 мая.