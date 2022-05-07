Победа «Зенита» над «Химками» позволила «Спартаку» обезопасить себя от участия в стыковых матчах РПЛ

«Спартак» не покинет чемпионат России по итогам нынешнего сезона. Это стало известно после того, как «Зенит» одержал домашнюю победу над «Химками» (1:0) в матче 28-го тура.

Отметим, что в данный момент московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Отрыв от зоны переходных матчей за два тура до конца национального первенства составляет восемь очков.

Таким образом, красно-белые точно останутся в РПЛ, поскольку команда не сможет опуститься ниже 11-й строчки.

Добавим, что сегодня, 7 мая, «Спартак» обыграл «Урал» (3:1) в Екатеринбурге.