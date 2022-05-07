Семак ответил на вопрос о будущем Артема Дзюбы в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями по поводу будущего форварда клуба Артема Дзюбы в составе петербуржцев.

Отметим, что действующий контракт 33-летнего россиянина с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее стало известно об интересе к футболиста со стороны «Црвены Звезды».

– Есть порядок действий. Анонсирование любого события, происходящего в клубе, – это задача клуба. В ближайшее время все разрешится. И все узнаем: кто остается, а кто уходит, – сказал Семак на пресс-конференции.

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» в июле 2015 года. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых 246 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.