«Наполи» рассматривает кандидатуру Белотти в качестве замены Осимхена

Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти может продолжить свою карьеру в другом клубе Серии А.

Как сообщает Corriere dello Sport, в услугах 28-летнего футболиста всерьез заинтересован «Наполи». Отмечается, что руководство неаполитанцев готово подписать игрока в случае, если ближайшим летом команду покинет Виктор Осимхен.

Напомним, что Белотти выступает за «Торино» с лета 2015 года – на его счету 113 забитых мячей и 28 результативных передач в 249 матчах. В составе сборной Италии игрок провел 41 встречу (12 голов).

Действующий контракт форварда с клубом из Турина рассчитан до конца текущего сезона.