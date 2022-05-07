«Сочи» минимально победил ЦСКА в Москве, выиграв свой третий матч кряду в РПЛ

Матч 28-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Сочи» завершился победой команды Владимира Федотова со счетом 1:0.

Отметим, что в составе сочинцев автором забитого гола стал фланговый защитник Артем Макарчук, отличившийся на 10-й минуте встречи. В добавленное ко второму тайму время хавбек красно-синих Ильзат Ахметов был удален с поля за фол против Кирилла Заики.

Таким образом, «Сочи» остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. ЦСКА расположился на четвертой строчке (47 очков).

13 мая клуб из Сочи сыграет дома против «Нижнего Новгорода», а армейцы двумя днями позже отправятся в гости к «Краснодару».

Чемпионат России

28-й тур

ЦСКА – «Сочи» – 0:1 (0:1)

Гол: Макарчук, 10.

ЦСКА: Тороп, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Мухин (Ахметов, 77), Гбамен (Ушаков, 66), Карраскаль (Эджуке, 59), Языджи, Заболотный.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Родриго, Дркушич (Прохин, 67), Юсупов (Ангбан, 84), Цаллагов, Попов (Мелкадзе, 27 – Бурмистров, 84), Нобоа, Жоаозиньо (Заика, 66).

Предупреждения: Попов (27), Гбамен (36), Адамов (56), Дркушич (57), Прохин (88), Бурмистров (90+4).

Удаление: Ахметов (90+3).