«Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение от «Брайтона»

Так Шварц уходит или его сливают? Как «Динамо» разгромили на 80-летие «Крыльев»

В стартовом матче 28-го тура РПЛ бело-голубые крупно проиграли «Крыльям Советов» (2:5) на фоне слухов о возможном уходе главного тренера.