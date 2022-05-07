«Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение от «Брайтона»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» крупно уступили «Брайтону» (4:0) в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии.
Отметим, что в составе победившей команды голы забили Мойзес Кайседо (15-я минута), Марк Кукурелья (49), Паскаль Гросс (57) и Леонардо Троссар (60).
Таким образом, «Брайтон» поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков. «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке (58 очков).
В следующем туре «чайки» сыграют в гостях против «Лидса» (15 мая), а «красные дьяволы» на выезде встретятся с «Кристал Пэлас» (22 мая).
Чемпионат Англии
36-й тур
«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед» – 4:0 (1:0)
Голы: Кайседо, 15. Кукурелья, 49. Гросс, 57. Троссар, 60.
источник: «Советский спорт»