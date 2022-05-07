Федотов заявил, что «Сочи» одержал победу над ЦСКА за счет характера и мастерства

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги выездного матча 28-го тура чемпионата России, в котором его команда минимально обыграла ЦСКА со счетом 1:0.

Отметим, что автором победного гола в составе сочинцев стал фланговый защитник Артем Макарчук, отличившийся на 10-й минуте встречи.

– Поздравляю команду и фанатов с победой. На характере и мастерстве. В первом тайме доминировали, создали ряд прекрасных моментов. Понимали, что второй тайм ЦСКА проведет лучше. Наша задача была убрать свободные зоны, не давать атаковать, – цитирует Федотова «Чемпионат».

Добавим, что «Сочи» выиграл свой третий матч кряду в РПЛ – в данный момент клуб занимает третье место в турнирной таблице, набрав 52 очка. ЦСКА идет четвертым (47 очков).

13 мая сочинцы сыграет дома против «Нижнего Новгорода», а столичная команда двумя днями позже отправится в гости к «Краснодару».