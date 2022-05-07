«Порту» вырвал победу в гостевом матче с «Бенфикой» и стал чемпионом Португалии

Матч 33-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» – «Порту» завершился победой гостевой команды со счетом 1:0.

Единственный гол в сегодняшней встрече был забит на 94-й минуте. Его автором стал защитник Зайду.

Отметим, что данная победа позволила «Порту» набрать 88 очков и досрочно стать чемпионом Португалии. Идущий вторым «Спортинг» отстает от лидера турнирной таблицы на девять очков. «Бенфика» располагается на третьей строчке (71 очко).

Добавим, что лиссабонцы завоевали чемпионский титул в 30-й раз в своей истории.

Чемпионат Португалии

33-й тур

«Бенфика» – «Порту» – 0:1 (0:0)

Гол: Зайду, 90+4.