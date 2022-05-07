«Манчестер Юнайтед» лишился шансов на выход в Лигу чемпионов по итогам сезона-2021/22

«Манчестер Юнайтед» не сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Об этом стало известно после того, как клуб потерпел поражение от «Брайтона» (0:4) в матче 36-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что в данный момент подопечные Ральфа Рангника занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 58 очков в 37 встречах. «Красные дьяволы» не смогут подняться выше пятой строчки даже в случае победы в игре заключительного тура над «Кристал Пэлас».

Добавим, что борьбу за четвертое место продолжат «Арсенал» (63 очка) и «Тоттенхэм» (61 очко).