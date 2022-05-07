«Барселона» добилась гостевой победы над «Бетисом» в матче 35-го тура Ла Лиги

Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Барселоной» завершился победой каталонского клуба со счетом 2:1.

Отметим, что все голы в прошедшей встрече были забиты во втором тайме. В составе севильцев точным ударом по воротам голкипера соперников Марка-Андре тер Штегена отличился защитник Марк Бартра (79-я минута). У каталонцев голы забили нападающий Ансу Фати (76) и защитник Жорди Альба (90+4).

Таким образом, «Барселона» набрала 69 очков и осталась на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. «Бетис» идет пятым (58 очков).

10 мая сине-гранатовые сыграют дома против «Сельты», а клуб из Севильи в тот же день на выезде встретится с «Валенсией».

Чемпионат Испании

35-й тур

«Бетис» – «Барселона» – 1:2 (0:0)

Голы: Бартра, 79 – Фати, 76. Альба, 90+4.