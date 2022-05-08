Вагнер Лав рассказал об интересе «Арсенала» и предложениях других клубов АПЛ

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал об интересе к нему ряда английских клубов.

«Уже через год после победы в Кубке УЕФА мы сыграли с «Арсеналом», после этого матча возник интерес, но конкретного предложения в не было. Официально предложения о трансфере были от других клубов английской премьер-лиги – «Эвертона» и «Портсмута», но президент Гинер был жёстким переговорщиком и не позволил мне перейти в эти клубы», - сказал Вагнер в интервью FourFourTwo.

За ЦСКА Вагнер провел 259 матчей, в которых забил 124 гола. Вместе с армейцами бразилец выиграл не только Кубок УЕФА, но и шесть Кубков, четыре Суперкубка и три чемпионата России.

В настоящий момент Вагнер Лав выступает за датский «Мидтьюлланд».