Защитник Фукс хочет получать больше игрового времени в ЦСКА

Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс сказал, собирается ли он покидать российскую команду.

«Останусь ли я в России на следующий сезон? Пока не знаю, но я хочу играть за ЦСКА. Я получаю удовольствие, находясь в этой команде. Мне нужно больше игрового времени, пока у меня его нет. Все проблемы со здоровьем уже позади, не знаю, когда начну выходить на поле», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Фукс пришел в ЦСКА в августе 2020 года, перейдя из бразильского «Интернасьонала» и подписав контракт до окончания сезона-2024/25.

За российскую команду защитник на данный момент провел 11 матчей, не отличившись результативными действиями.