Шатов заявил, что «Спартак» не простил «Уралу» ошибки в обороне

Полузащитник «Урала» Олег Шатов назвал причины поражения своей команды в матче 28-го тура российской премьер-лиги со «Спартаком» (1:3).

«В атаке где-то что-то получалось местами — не скажу, что мы выглядели блекло или плохо, но все вместе допустили в обороне ошибки, которые «Спартак» не простил», - цитирует Шатова RT, ссылаясь на «Матч ТВ».

Подопечные Паоло Ваноли набрали 37 очков и вышли на 8-е место в РПЛ, обезопасив себя от вылета. Что касается «Урала», то клуб из Екатеринбурга занимает 14-ю строчку. В активе команды 27 очков.