Николич не контактировал с ЦСКА

Деян Йоксимович, агент бывшего тренера «Локомотив» Марко Николича, заявил, что его клиент не проводил разговоры с ЦСКА.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что армейцы рассматривают сербского специалиста в связи с неудачными результатами в текущем сезоне.

«Никакого контакта ни с ЦСКА, ни с другими российскими клубами у нас не было. СМИ просто должны что-то писать», - приводит слова Йоксимовича Sport24.ru.

Добавим, что Николич покинул «Локомотив» 5 октября прошлого года. Серб находился в команде с июня 2020 года. Под его руководством железнодорожники стали обладателями Кубка России. Также в своей карьере специалист тренировал «Партизан», словенскую «Олимпию» и «Видеотон», представляющий Венгрию.