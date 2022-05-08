Дани Алвес: С уверенностью заявляю, что я хотел бы остаться в «Барселоне», потому что здесь мой дом

Защитник «Барселоны» Дани Алвес поделился планами на будущее.

«Я интенсивно тренируюсь каждый день, не думая ни о чем, потому что не знаю, что произойдет в будущем. Однако я с уверенностью могу заявить, что я хотел бы остаться в «Барселоне», потому что здесь мой дом», - приводит слова Алвеса Marca.

В прошлом году футболист вернулся в «Барселону». В составе сине-гранатовых Алвес шесть раз выигрывал чемпионат Испании, трижды становился триумфатором Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В первый период карьеры за этот клуб он провел 391 игру во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 101 голевую передачу.