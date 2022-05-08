Полоз и Комличенко будут атаковать ворота Чичкана в матче «Уфа» - «Ростов»

Тренера Резцовой хотят вернуть из Болгарии, а «белорус» Падин отказывается! Что происходит в нашем биатлоне

Объявлены имена тренеров, которые будут возглавлять группы сборной России в следующем сезоне. В мужской команде это Юрий Каминский и Сергей Башкиров, в женской - Михаил Шашилов и Артем Истомин.