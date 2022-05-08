Полоз и Комличенко будут атаковать ворота Чичкана в матче «Уфа» - «Ростов»

Российская премьер-лига опубликовала стартовые составы матча 28-го тура между «Уфой» и «Ростовом».
«Уфа»: Чичкан, Сухов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кабутов, Емельянов, Фищенко, Урунов, Агаларов.
«Ростов»: Бабурин, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Селява, Полоз, Комличенко.
Игра начнется сегодня в 14:00 по московскому времени.
Хозяева находятся в зоне вылета, с отставанием в 4 очка от 14 места, которое позволяет играть в стыковых матчах. Гости располагаются на расстоянии 5 очков от зоны стыков.
источник: РПЛ