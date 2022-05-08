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Полоз и Комличенко будут атаковать ворота Чичкана в матче «Уфа» - «Ростов»

Беленов выбыл на три месяца.
08 мая 2022 12:58
автор: Максим Скороходов

Российская премьер-лига опубликовала стартовые составы матча 28-го тура между «Уфой» и «Ростовом».

«Уфа»: Чичкан, Сухов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кабутов, Емельянов, Фищенко, Урунов, Агаларов.

«Ростов»: Бабурин, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Селява, Полоз, Комличенко.

Игра начнется сегодня в 14:00 по московскому времени.

Хозяева находятся в зоне вылета, с отставанием в 4 очка от 14 места, которое позволяет играть в стыковых матчах. Гости располагаются на расстоянии 5 очков от зоны стыков.

источник: РПЛ
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