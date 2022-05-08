Борис Ротенберг отреагировал на информацию о том, что Федотов может возглавить «Спартак»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к главному тренеру команды Владимиру Федотову.
Ранее сообщалось, что специалист сменит Паоло Ваноли. Позже эту информацию опровергла пресс-служба красно-белых.
«Это какой-то вброс. Сейчас много чего будут говорить, не обращайте ни на что внимания!», - приводит слова Ротенберга «РБ-Спорт».
Добавим, что «Сочи» теперь замыкают тройку лидеров РПЛ, набрав очков. «Спартак» идет на десятом месте с 34 очками.
источник: «РБ-Спорт»