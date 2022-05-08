Владимир Перегонцев считает, что в «Рубине» высоко оценивают «Локомотив»

Бывший тренер и капитан «Локомотива» Владимир Перегонцев оценил ситуацию перед матчем с «Рубином»:

— То, что сказал Леонид Слуцкий про глубину состава москвичей и сильную атакующую линию, я бы оценил двояко. Это обычная тренерская игра, мол, куда нам, у нас куча кадровых проблем, а у соперника — сильный состав для борьбы за первые строчки таблицы. Приятно, когда высоко оценивают тебя как соперника, расслабляться нельзя.

Немаловажный фактор, что в Москве, наконец, установилась по-настоящему футбольная погода. Как правило, она влияет на настроение игроков, это одна из причин, по которой ожидать можно яркой и обоюдоострой игры. Но главное, конечно, то, что обе команды не «ставят автобус», стараются играть в быстрый и нацеленный на ворота футбол.

«Локо» в этом сезоне, особенно после зимней паузы, несмотря на нестабильные результаты, старается играть в узнаваемый футбол. Это подкупает, железнодорожники придерживаются выбранной линии. Команд со своим стилем у нас не так много. Рано или поздно это даст результат. Уверен, что руководство клуба это хорошо понимает.

Игра «Локомотив» - «Рубин» начнется сегодня в Москве в 19:00.