Нобоа выразил готовность остаться в «Сочи» еще на один сезон

Центральный полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался по поводу победы своей команды над ЦСКА (1:0) в матче 28-го тура РПЛ, а также поделился мыслями по поводу своего будущего в стане сочинцев.

Отметим, что действующее соглашение 37-летнего эквадорца с клубом рассчитано 30 июня 2023 года.

– ЦСКА – хорошая команда. «Сочи» выиграл через «не могу». Мы старались и выиграли – это самое главное. Что с моим будущем? У меня год контракта остался, президент мною доволен. Чувствую себя хорошо тут. Думаю, еще поиграю за «Сочи», еще один год, – цитирует Нобоа «РБ-Спорт».

Добавим, что Нобоа защищает цвета «Сочи» с августа 2019 года. Всего в составе «барсов» он отыграл 73 матча, забил 25 голов и отдал 19 результативных передач.

В нынешнем сезоне «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. Идущее вторым «Динамо» опережает команду Владимира Федотова лишь по дополнительным показателям.