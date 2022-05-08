Кришито рассказал, почему отказался от перехода в «Торонто»

Экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито, выступающий за «Дженоа», рассказал, почему отказался от перехода в «Торонто» во время январского трансферного окна.

«В 2018 году спустя семь лет я вернулся в «Дженоа». Последние месяцы были предложения от «Торонто», но покидать команду в таких условиях казалось неправильным», - приводит слова Кришито Il Secolo XIX.

В нынешнем сезоне футболист провел 15 матчей за клуб из Генуи в серии А, забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

Ранее он защищал цвета «Зенита»: с сезона 2013/14 до 2017/18. За это время он провел 224 матча за сине-бело-голубых, забил 20 голов и отдал 29 голевых передач.