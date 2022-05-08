Криштиану Роналду обсудил с Фергюсоном свое будущее в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду раздумывает над тем, чтобы уйти из клуба летом 2022 года.

Как сообщает The Mirror, 37-летний португалец провел переговоры с экс-наставником «красных дьяволов» Алексом Фергюсоном для того, чтобы обсудить свои будущие перспективы в команде.

По информации источника, Фергюсон убедил футболиста остаться в коллективе и поработать под руководством нового главного тренера – Эрика тен Хага. Вероятнее всего, нападающий согласится остаться в клубе.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года. С тех пор он забил 24 гола и отдал три результативных передачи в 39 матчах клуба во всех турнирах.

Ранее стало известно, что португалец может впервые в своей карьере пропустить розыгрыш Лиги чемпионов, поскольку «Манчестер Юнайтед» лишился шансов на выход в групповую стадию турнира по итогам текущего сезона.