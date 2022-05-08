Соломатин считает, что ЦСКА не завоюет медали чемпионата России в текущем сезоне

Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин раскритиковал бывшую команду за игру против «Сочи» (0:1) в 28-м туре российской премьер-лиги.

«Это уже не первая игра, где не получалось абсолютно ничего. Что происходит внутри команды, я не знаю. Нет ни мысли, ни игры, ни других моментов. Если мы за два матча с «Ахматом» и «Сочи» два раза бьём в створ ворот… И то это нельзя назвать острыми голевыми моментами. Даже несмотря на отсутствие еврокубков, у ребят должно быть какое-то самолюбие. Надо выходить и играть ради тех людей, которые приходят на стадион. Провал идёт на протяжении второго месяца. Скорее всего, армейцы не зацепятся за медали», - приводит слова Соломатина «Чемпионат».

После данной победы «Сочи» остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. ЦСКА расположился на четвертой строчке (47 очков).

13 мая клуб из Сочи сыграет дома против «Нижнего Новгорода», а армейцы двумя днями позже отправятся в гости к «Краснодару».