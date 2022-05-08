Топ-клубы АПЛ претендуют на подписание 16-летнего защитника «ПСЖ»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Эль-Шадаиль Битшиабу может продолжить свою карьеру в одном из клубов чемпионата Англии.

Согласно информации Get French Football News, в услугах 16-летнего француза заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Сити». Отмечается, что обе команды готовы предложить футболисту долголетний контракт, однако руководство парижан планирует сохранить игрока в своем составе.

Ранее стало известно, что защитника также хотят подписать «Бавария» и «Зальцбург».

Напомним, что Битшиабу находится в клубной системе «ПСЖ» с июля 2016 года. Всего в составе парижан он отыграл три матча. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.