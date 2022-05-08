Пименов призвал «Локомотив» не недооценивать «Рубин»

Экс-нападающий «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, чего ждет от домашнего матча бывшей команды против «Рубина» в 28-м туре российской премьер-лиги (РПЛ).

«Даже при том, что хитрый Леонид Слуцкий перед матчем хвалит соперника. Но это больше похоже на попытку усыпить бдительность. Дескать, у нас проблемы, а у «Локо» — мощный подбор игроков. Наверняка перед своими игроками он выступает совсем с другими словами: надо не поддаваться на эти уловки и подходить к игре максимально сосредоточенным. Тем более предыдущий матч с не менее обескровленным «Краснодаром» для «Локо» обернулся поражением. Так что задача — избежать недооценки казанцев, внушить игрокам необходимость играть на все 100, без скидок на трудности соперника», - приводит слова Пименова Sport24.ru.

Игра «Локомотив» - «Рубин» начнется сегодня в Москве в 19:00.

«Железнодорожники» занимают шестое место в РПЛ, набрав 41 очко в 27 матчах. Команда Слуцкого находится в зоне стыковых матчах, имея 29 очков и располагаясь на 13-й строчке турнирной таблицы. Добавим, что в случае набора очков «Рубин» сразу поднимется на два места, «Локомотив» в любом случае останется шестым.