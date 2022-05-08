Нобоа не видит ничего правильного в решении УЕФА отстранить Россию от участия в еврокубках

Центральный полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отреагировал на появившуюся новость о том, что отстранение российских клубов и сборных от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА было продлено.

– Ничего правильного в отстранении России от еврокубков нет, – приводит слова Нобоа «РБ-Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.