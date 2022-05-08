Сафонов, Ионов и Сперцян выйдут в стартовом составе «Краснодара» на гостевой матч с «Арсеналом»

«Арсенал» и «Краснодар» объявили свои стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата России.
Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 8 мая, в Туле. Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Иванов.
«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачев, Гулиев, К.Кангва, Костадинов, Э.Кангва, Кайнов, Марков.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Исаенко, Пивоваров, Литвинов, Ионов, Мацукатов, Сперцян, Кривцов, Манелов, Олусегун.
Добавим, что в данный момент краснодарский клуб занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Что касается «Арсенала», то подопечные Миодрага Божовича располагаются на последней, 16-й строчке (22 очка).
Матч первого круга между командами завершился победой «Краснодара» со счетом 3:2.