Как за пол-сезона превратить «МЮ» в «Локомотив»? Спросите у Ральфа Рангника!

Субботнее поражение от «Брайтона» (0:4) окончательно лишило «Манчестер Юнайтед» надежд подняться в АПЛ выше шестого места. Для Криштиану Роналду это не просто неудача - это катастрофа. И ее автором стал Ральф Рангник, еще осенью работавший в России.