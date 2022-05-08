Агент Вагнера Лава оценил шанс возвращения бразильца в ЦСКА

Агент форварда датского «Мидтьюлланда» Вагнера Лава Эвандро Феррейра cjj,obk о возможном возвращении бразильского форварда в Россию.
«Давайте подождем конца сезона, чтобы узнать какой следующий пункт футбольной судьбы у Вагнера», - приводит слова Эвандро Sport24.
За ЦСКА Вагнер провел 259 матчей, в которых забил 124 гола. Вместе с армейцами бразилец выиграл не только Кубок УЕФА, но и шесть Кубков, четыре Суперкубка и три чемпионата России.
В настоящий момент Вагнер Лав выступает за датский «Мидтьюлланд».
источник: Sport24.ru