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Агент Вагнера Лава оценил шанс возвращения бразильца в ЦСКА

В настоящий момент Вагнер Лав выступает за датский «Мидтьюлланд».
08 мая 2022 15:25

Агент форварда датского «Мидтьюлланда» Вагнера Лава Эвандро Феррейра cjj,obk о возможном возвращении бразильского форварда в Россию.

«Давайте подождем конца сезона, чтобы узнать какой следующий пункт футбольной судьбы у Вагнера», - приводит слова Эвандро Sport24.

За ЦСКА Вагнер провел 259 матчей, в которых забил 124 гола. Вместе с армейцами бразилец выиграл не только Кубок УЕФА, но и шесть Кубков, четыре Суперкубка и три чемпионата России.

В настоящий момент Вагнер Лав выступает за датский «Мидтьюлланд».

источник: Sport24.ru
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