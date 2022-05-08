«Аталанта» одержала гостевую победу над «Специей», Миранчук остался на скамейке запасных

Футболисты «Аталанты» на выезде обыграли «Специю» (3:1) в матче 36-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что в составе победившей команды голы забили Луис Муриэль, отличившийся на 16-й минуте, Берат Джимсити (73), и Марио Пашалич (87). Соперник ответил забитым мячом Даниэле Верде (30).

Российский полузащитник «бергамасков» Алексей Миранчук не принял участие в прошедшей встрече, оставшись на скамейке запасных.

Таким образом, «Аталанта» набрала 59 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Специя» осталась 16-й (33 очка).

15 мая клуб из Бергамо сыграет в гостях против «Милана», а «Специя» днем ранее на выезде встретится с «Удинезе».

Чемпионат Италии

36-й тур

«Специя» – «Аталанта» – 1:3 (1:1)

Голы: Верде, 30 – Муриэль, 16. Джимсити, 73. Пашалич, 87.