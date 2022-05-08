Булыкин считает, что у «Рубина» мало шансов набрать очки в матче 28-го тура РПЛ с «Локомотивом»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался по поводу шансов столичного клуба на победу в матче 28-го тура чемпионата России с «Рубином».

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 8 мая, в Москве. Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Кирилл Левников.

– Я думаю, что сегодня «Локомотив» приложит все силы, чтобы одержать победу. «Рубин» настолько плох, что у них будет очень мало шансов уехать из Москвы с очками. Если они сегодня проиграют – это никого не удивит, – цитирует Булыкина «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Что касается «Рубина», то подопечные Леонида Слуцкого располагаются на 13-й строчке (29 очков).

Матч первого круга между командами завершился вничью – 2:2.