«Уфа» удержала ничью в домашнем матче с «Ростовом»

«Уфа» в домашнем матче 28-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) сыграла вничью с «Ростовом» со счетом 0:0.

На восьмой минуте нападающий гостей Дмитрий Полоз не забил пенальти, попав в перекладину.

Добавим, что защитник хозяев Боян Йокич на 85-й минуте получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Таким образом, башкирский клуб и желто-синие остались на 15-м и 10-м местах соответственно. У подопечных Алексея Стукалова, находящихся в зоне вылета, стало 24 очка, а у команды Валерия Карпина – 35.

14 мая «Уфа» примет на своем поле тульский «Арсенал», «Ростов» сыграет дома с «Химками».

РПЛ

28-й тур

«Уфа» (Уфа) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 0:0

Нереализованный пенальти: Полоз, 8

«Уфа»: Чичкан, Йокич, Никитин, Плиев, Сухов (Журавлев, 53), Кабутов (Голубев, 79), Иванов (Камилов, 53), Фищенко, Емельянов (Касинтура, 67), Урунов, Агаларов.

«Ростов»: Бабурин, Лангович (Терентьев, 88), Осипенко, Мелехин, Сильянов, Байрамян, Селява (Щетинин, 32), Глебов, Тугарев (Голенков, 46), Полоз (Мельников, 75), Комличенко (Мухин, 75).

Предупреждения: Глебов, 15, Иванов, 15, Мелехин, 53, Комличенко, 74, Йокич, 81.

Удаление: Йокич, 85.