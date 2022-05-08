Президент «Урала» заявил, что екатеринбургский клуб переиграл «Спартак» во втором тайме матча РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал поражение клуба в домашнем матче 28-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:3).

Отметим, что в составе красно-белых дублем отличился нападающий Шамар Николсон, еще один гол забил хавбек Виктор Мозес. Екатеринбуржцы ответили забитым мячом защитника Лео Гогличидзе.

– Вчера мы показали неплохой футбол. Начали неважно, пропустили три гола, которые не должны были пропускать. Долго разбирались, как «Спартак» будет играть. Во втором тайме, думаю, мы переиграли красно-белых, – цитирует Иванова «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Урал» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Отставание от спасительной 12-й строчки составляет два очка.

15 мая клуб из Екатеринбурга сыграет дома против «Рубина».