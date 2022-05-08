В «Боруссии» ожидают, что Холанд покинет команду

Директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался о будущем нападающего Эрлинга Холанда. Контракт скандинавского футболиста истекает летом 2024 года.
«Думаю, на следующей неделе у нас будет ясность по поводу Эрлинга», — цитирует Келя Sport1.de.Напомним,
Холанд перешел в «Боруссию» в январе 2020 года из «РБ Зальцбурга» за 20 миллионов евро. С тех пор норвежский форвард принял участие в 85 матчах за немецкую команду во всех турнирах, записав на свой счет 82 забитых мяча и 23 голевые передачи, а также заработав восемь желтых карточек.
В составе национальной команды Норвегии Холанд провел 17 матчей и забил 15 голов.