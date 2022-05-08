Шварц попросил болельщиков «Динамо» поддержать команду в полуфинале Кубка России

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц призвал болельщиков поддержать команду в полуфинале Кубка России против «Алании» несмотря на три поражения подряд.

«Приходите на стадион. Помогите нам победить и выйти в финал Кубка! Именно в такие моменты, когда у нас на поле объективно не всё получается, нам особенно важна поддержка наших фанатов. Поэтому мы особенно рады, что в полуфинале играем дома. Это означает, что огромное количество болельщиков придёт на стадион и будет на нашей стороне», - приводит слова Шварца пресс-служба бело-голубых.

Матч между «Динамо» и «Аланией» пройдет 10 мая и начнется в 16:30 по московскому времени. Второй полуфинал Кубка России состоится на следующий день, в нем «Спартак» примет на своем поле «Енисей».