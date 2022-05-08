Агент Языджи сообщил о том, что футболист все еще испытывает проблемы со спиной

Агент Адам Чебеджи, клиентом которого является атакующий полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи, высказался по поводу физического состояния турецкого футболиста.

По словам представителя хавбека, его подопечный продолжит играть за армейцев в чемпионате России, несмотря на травму.

– Отек спины Юсуфа еще не прошел, он все еще испытывает боли, из-за чего не может быть эффективен на 100%. Он сожалеет об этом и приносит извинения болельщикам. Надеюсь, болельщики продолжат наблюдать за настоящим Юсуфом, когда боль пройдет, – цитирует агента ТАСС.

Отметим, что Языджи пополнил состав ЦСКА 19 января этого года на правах аренды из «Лилля» до конца сезона-2021/22. С тех пор он отыграл за клуб 12 матчей, забил восемь голов и отдал две результативных передачи.

Ранее стало известно, что руководство армейцев заинтересовано в выкупе контракта турецкого футболиста летом 2022 года за 11 миллионов евро.