«Челси» выиграл женскую суперлигу

«Челси» в домашнем матче заключительного тура женской суперлиги победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:2 и выиграл чемпионат Англии.
«Синие» набрали 56 очков и опередили «Арсенал», ставшим вторым (55 очков). Бронзовые медали завоевал «Манчестер Сити» (47 очков).
Напомним, что в конце декабря стан «Челси» пополнила экс-капитан «Локомотива» Алсу Абдуллина. С этого момента игрок обороны приняла участие в пяти матчах в чемпионате Англии, в которых не отличилась результативными действиями.
источник: «Советский спорт»