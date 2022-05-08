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«Челси» выиграл женскую суперлигу

Россиянка Абдуллина стала чемпионом Англии.
«Челси» выиграл женскую суперлигу
08 мая 2022 16:42
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Челси"

«Челси» в домашнем матче заключительного тура женской суперлиги победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:2 и выиграл чемпионат Англии.

«Синие» набрали 56 очков и опередили «Арсенал», ставшим вторым (55 очков). Бронзовые медали завоевал «Манчестер Сити» (47 очков).

Напомним, что в конце декабря стан «Челси» пополнила экс-капитан «Локомотива» Алсу Абдуллина. С этого момента игрок обороны приняла участие в пяти матчах в чемпионате Англии, в которых не отличилась результативными действиями.

источник: «Советский спорт»
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