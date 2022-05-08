Игрок «Рубина» Хакшабанович не видит проблемы в том, чтобы вернуться в Россию

Фланговый полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович, находящийся на правах аренды в «Юргордене» до конца текущего сезона, поделился мыслями по поводу своего будущего в казанской команде.

Отметим, что 23-летний черногорец воспользовался правилом ФИФА и временно приостановил свой действующий контракт с клубом из РПЛ до лета 2022 года. 1 июля он должен вернуться в расположение казанцев.

– Я никак не могу повлиять на данную ситуацию. Все зависит от решения ФИФА. Пока я не знаю что будет дальше. Готов ли я вернуться в Россию? Мне там нравилось, так что не вижу в этом какой-либо проблемы, – цитирует Хакшабановича Fotballskanalen.se.

Напомним, что Хакшабанович перешел в «Рубин» в июле прошлого года из шведского «Норчепинга» за шесть с половиной миллионов евро. Всего за казанцев он отыграл 23 матча, забил один гол и отдал три результативных передачи.