Газизов прокомментировал ничейный результат в матче между «Уфой» и «Ростовом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги домашнего матча 28-го тура чемпионата России, в котором его команда сыграла вничью с «Ростовом» (0:0).

Отметим, что данный результат позволил команде Алексея Стукалова набрать 24 очка и расположиться на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. Отставание от зоны стыковых матчей составляет три очка. «Ростов» идет десятым (35 очков).

– «Уфа» была сильнее, это было видно. Все, что представил «Ростов», было для нас понятно. Мы играли хорошо, бились, хотели победить. У «Уфы» были моменты и со стандартов, и с игры, но надо попадать в ворота, – цитирует Газизова Sport24.ru.

Добавим, что 14 мая «Уфа» на своем поле примет тульский «Арсенал», а «Ростов» в тот же день сыграет дома с «Химками».