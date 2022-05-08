Газизов выразил надежду, что Хачатурянц продолжит занимать пост главы РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по поводу появившейся новости о том, что глава РПЛ Ашот Хачатурянц покинет свою должность по окончании текущего сезона.

Ранее стало известно, что 53-летний специалист хочет уйти с поста президента организации по собственному желанию. При этом Хачатурянц намерен продолжить свою работу в российском судействе.

– Я поддерживал и поддерживаю Хачатурянца. Конечно, я за то, чтобы Ашот Рафаилович продолжил работать в РПЛ. По моему мнению, с ним лига двигается вперед, – приводит слова Газизова Sport24.ru.

Напомним, что в октябре прошлого года Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ. На данном посту он заменил Сергея Прядкина. Спустя месяц специалист был утвержден в должности, подписав контракт на пять лет.