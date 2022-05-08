Федотов заявил, что Иванов должен был удалять игрока «Арсенала» Кайнова в матче с «Краснодаром»

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением по поводу инцидента в матче 28-го тура РПЛ «Арсенал» – «Краснодар».
Отметим, что на 22-й минуте встречи главный судья Сергей Иванов показал желтую карточку полузащитнику тульской команды Максиму Кайнову за фол против хавбека «быков» Эдуарда Сперцяна.
– Арбитр должен был показать красную карточку Кайнову. Карасев правильно поступил, позвав Иванова посмотреть на VAR. Игрок «Арсенала» после касания мяча имел возможность согнуть ногу. Кайнов же ее выпрямил: прямая нога, шипы, – цитирует Федотова «Чемпионат».
Добавим, что в данный момент стартовал второй тайм матча между «Арсеналом» и «Краснодаром». Впереди тульский клуб – 1:0. Автором забитого гола стал полузащитник Кингс Кангва.
источник: Чемпионат.com