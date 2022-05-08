Гендиректор «Ахмата» Айдамиров не стал комментировать свою возможность возглавить РПЛ

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров не стал подтверждать появившуюся в СМИ информацию о том, что клубы выдвинут его на пост президента российской премьер-лиги (РПЛ), в случае ухода Ашота Хачатурянца с данной должности.

«У нас есть президент Лиги — Ашот Рафаилович Хачатурянц. Давайте никакую другую информацию обсуждать не будем», - приводит слова Айдамирова «Чемпионат».

Напомним, что сегодня тот же «Чемпионат» написал, что Хачатурянц хочет уйти с поста президента РПЛ, так как не видит у себя будущего в данном статусе.

При этом отмечается, что Хачатурянц намерен продолжить свою работу в российском судействе.