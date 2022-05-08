«Аякс» потерял очки в гостевом матче с АЗ в матче чемпионата Нидерландов

«Аякс» в гостевом матче 32-го тура эредивизи сыграл вничью с АЗ со счетом 2:2.

За клуб из Амстердама забивали Брайан Бробби (42-я минута) и Эдсон Альварес (86). У команды из Алкмара голами отличились Вангелис Павлидис (62) и Хакон Эвьен (75).

Таким образом, лидирующий в чемпионате «Аякс» набрал 79 очков, у его преследователя ПСВ 74 очка и матч в запасе. АЗ добыл 60-е очко и идет пятым.

В следующем туре «Аякс» примет «Херенвен», АЗ сыграет в гостях с «Утрехтом».

Эредивизи

32-й тур

АЗ (Алкмар) - «Аякс» (Амстердам) - 2:2 (0:1)

Голы: Павлидис, 62; Эвьен, 75 - Бробби, 42; Альварес, 86