«Локомотив» – «Рубин»: Худяков, Магкеев и Кухта начнет предстоящую встречу с первых минут

Сегодня, 8 мая, в Москве состоится матч 28-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Рубином». Начало встречи – в 19:00 мск.
Команды объявили свои стартовые составы на предстоящую игру, которую рассудит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Мампасси, Магкеев, Тикнизян, Бабкин, Петров, Карпукас, Керк, Кухта, Изидор.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Самошников, Абильдгор, Лисакович.
Отметим, что в данный момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Что касается «Рубина», то подопечные Леонида Слуцкого располагаются на 13-й строчке (29 очков).
Матч первого круга между командами завершился вничью – 2:2.
источник: «Советский спорт»