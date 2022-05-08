«Арсенал» дома обыграл «Лидс», одержав свою четвертую победу кряду в АПЛ

Матч 36-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Лидсом» завершился победой московской команды со счетом 2:1.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал нападающий «канониров» Эдди Нкетиа, отличившийся дублем на 5-й и 10-й минутах. Соперник ответил забитым мячом защитника Диего Льоренте (66). На 27-й минуте игры защитник «павлинов» Люк Эйлинг был удален с поля.

Таким образом, «Арсенал» выиграл свой четвертый матч в АПЛ – в данный момент подопечные Микеля Артета занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 66 очков. «Лидс» опустился на 18-ю строчку (34 очка).

12 мая «Арсенал» сыграет в гостях против «Тоттенхэма», а «Лидс» днем ранее на своем поле примет «Челси».

Чемпионат Англии

36-й тур

«Арсенал» – «Лидс» – 2:1 (2:0)

Голы: Нкетиа, 5, 10 – Льоренте, 66.

Удаление: Эйлинг (27).