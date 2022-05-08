«Эвертон» обыграл «Лестер» и покинул зону вылета

Матч 36-го тура АПЛ «Лестер» – «Эвертон» завершился в пользу гостей – 2:1.

В составе победителей по голу забили Виталий Миколенко (6-я минута) и Мэйсон Холгейт (30-я). У проигравших это сделал Патсон Дака (11-я).

Таким образом, ливерпульский клуб оторвался от зоны вылета на одно очко. У подопечных Фрэнка Лэмпарда – 35 баллов.

Что касается «лис», то команда Брендана Роджерса идет на 14-й строчке. В ее активе 42 очка.

11 мая «ириски» сыграют в гостях против «Уотфорда», а «Лестер» в тот же день примет «Норвич».