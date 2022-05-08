Гладилин считает, что Федотов является подходящим кандидатом на пост главного тренера «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на появившуюся новость о том, что новым главным тренером московского клуба может стать наставник «Сочи» Владимир Федотов.

Ранее стало известно, что руководство красно-белых заинтересовано в приглашении в команду 55-летнего специалиста по окончании текущего сезона.

– Федотов – хороший вариант на пост главного тренера «Спартака». Федотов хорошо проявил себя в «Сочи», с этой командой он показывает результат. «Спартаку» вполне подходит, – цитирует Гладилина «РБ-Спорт».

Добавим, что Федотов возглавляет «Сочи» с января 2020 года. В нынешнем сезоне его команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка. Идущее вторым «Динамо» опережает сочинцев лишь по дополнительным показателям.

Действующий контракт Федотова с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2022 года.