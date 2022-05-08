Воронеж: Рекорд посещаемости в этом сезоне в ФНЛ побит!

На матче 36-го тура ФНЛ «Факел» – «Волгарь» был побит рекорд посещаемости лиги в сезоне-2021/2022.

Игру воронежской и астраханской команд посетили 7234 зрителя. В топ-5 самых посещаемых матчей сезона – две игры воронежского клуба. На четвёртом месте по количеству зрителей встреча «Факел» – «Алания» (Владикавказ) - 6327 человек.

– На протяжении всего сезона говорим, что мы с болельщиками – единое целое. Команда с ними делит абсолютно все результаты. Мы болельщиков любим и ценим. Перед игрой вся команда ждала встречи с ними. И болельщики, как всегда, были на высоте. Поддержка невероятная! – подчеркнул после матча главный тренер «Факела» Олег Василенко.