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«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» и сместил «Ливерпуль» с первого места в АПЛ

Команда Хосепа Гвардиолы оторвалась на три очка.
08 мая 2022 20:26
автор: Артур Гичунцев

Матч 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Ньюкасл» завершился крупной победой хозяев – 5:0.

В их составе дубль оформил Рахим Стерлинг. Первый гол он забил на 19-й минуте, а второй – в компенсированное время ко второму тайму.

Также отличились Эмерик Ляпорт (39-я), Родриго Эрнандес (61-я) и Фил Фоден (90+1).

Таким образом, «горожане» набрали 86 очков и вышли на первое место в таблице. В активе «сорок» – 43 очка и 13-я позиция.

11 мая «Сити» встретится с «Вулверхэмптоном», а «Ньюкасл» 16-го числа сыграет с лондонским «Арсеналом».

АПЛ. 36-й тур

«Манчестер Сити» – «Ньюкасл» – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – 19 Стерлинг, 2:0 – 38 Лапорт, 3:0 – 61 Родри, 4:0 – 90 Фоден, 5:0 – 90 Стерлинг.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт (Райли, 87), Рубен Диаш (Фернандиньо, 46), Зинченко, Гюндоган, де Брюйне, Грилиш, Родри, Стерлинг, Габриэл Жезус (Фоден, 63).

«Ньюкасл»: Дубравка, Крафт (Триппьер, 68), Берн, Ласселс, Таргетт, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Альмирон (Мерфи, 80), Сен-Максимен, Вуд (Уилсон, 68), Жоэлинтон.

Предупреждения: Бруно Гимараэс (31), Берн (70), де Брюйне (75), Таргетт (89).

источник: «Советский спорт»
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