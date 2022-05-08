«Бавария» не смогла обыграть «Штутгарт» в домашнем матче Бундеслиги

Матч 33-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Штутгартом» завершился вничью – 2:2. Игра прошла сегодня, 8 мая, в Мюнхене.

Отметим, что авторами голов стали Томас Мюллер (44-я минута), а также защитник «швабов» Константинос Мавропанос, отправивший мяч в свои ворота на 35-й минуте встречи. Гости ответили точными ударами Тьягу Томаша (8) и Саши Калайджича (52).

Добавим, что на 96-й минуте форвард мюнхенцев Кингсли Коман был удален с поля.

Таким образом, «Бавария», досрочно ставшая чемпионом Германии, набрала 76 очков. «Штутгарт» располагается на 16-й строчке (30 очков).

В заключительном туре подопечные Юлиана Нагельсмана сыграют в гостях с «Вольфсбургом», а «Штутгарт» в тот же день на своем поле примет «Кельн».

Чемпионат Германии

33-й тур

«Бавария» – «Штутгарт» – 2:2 (2:1)

Голы: Мавропанос (в свои ворота), 35. Мюллер, 44 – Томаш, 8. Калайджич, 52.

Удаление: Коман, 90+6.