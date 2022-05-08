Широков выразил мнение, что Агаларову стоит рассмотреть вариант с переходом в «Краснодар»

Экс-игрок сборной России Роман Широков ответил на вопрос о том, в каком клубе РПЛ стоит продолжить свою карьеру «Уфы» Гамиду Агаларову.

Ранее генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов сообщил об интересе к 21-летнему футболисту со стороны европейских команд.

– По-моему, в «Зените», «Локомотиве» и «Динамо» все занято. Гарантированного места точно не будет. Чтобы сделать качественный шаг вперед, можно перейти, например, в «Краснодар». Хорошая команда, где нет сейчас одного ярко выраженного форварда, – цитирует Широкова «РБ-Спорт».

Добавим, что Агаларов выступает за «Уфу» с января 2020 года. В нынешнем сезоне футболист является лучшим бомбардиром чемпионата России, отличившись 18 забитыми мячами в 27 матчах. Его контракт рассчитан до 31 декабря этого года.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость Агаларова в четыре миллиона евро.